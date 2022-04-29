Haberler Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş'ta, sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Can Bozdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcu için Galatasaray ve Trabzonspor devrede. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 18:34
Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Beşiktaş'ın sezon saşında Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan gösterdiği performansla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başardı.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Siyah-Beyazlı yönetim şimdi 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini almak için Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Can Bozdoğan'ın opsiyonu için 1.8 milyon Euro'luk bir rakam belirlenmişti. Ancak bu rakamı fazla bulan Beşiktaş yönetimi işi 1 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Schalke'nin ise 1.8 milyon Euro'da direttiği ve indirim yapmaya yanaşmadığı ifade ediliyor.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

CİMBOM VE FIRTINA PUSUDA

Takvim'in haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Beşiktaş'ın Almanlar'la yaptığı pazarlıkları yakından takip ediyor.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

İki kulüp, Beşiktaş'ın masadan kalkması durumunda Can Bozdoğan'ın transferi için devreye girmeyi planlıyor.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Bu sezon Süper Lig'de Siyah-Beyazlı formayla 20 maça çıkan gurbetçi futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray Trabzonspor Can Bozdoğan için pusuda bekliyor

Can Bozdoğan'ın çok genç olması, yüksek potansiyeli ve yeni sezonda devreye girecek olan 4 yerli oynatma zorunluluğu bu transferin önemini artırıyor.

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