İkisi flaş 5 transfer yapacağız

Galatasaray'ın cumartesi günü gerçekleştirilecek kongresinde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk, göreve gelmeleri durumunda Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını dile getirdi. Büyük hedeflerle başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Öztürk, "En az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş... Onları önümüzdeki hafta raporlar önümüze geldiğinde açıklarız. Biri yabancı, biri yerli iki flaş transferimiz var. Bütçemiz içinde olacak ama bütçe zorlanırsa bizde kalabalık bir iş adamı ekibi var. Pamuk eller cebe yapar ve bu işi çözeriz" diye konuştu.

TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ ARTIK

Metin Öztürk, "Her başkan adayı şampiyonluk ister ama o hedeflere ulaşmak bir vizyon ve proje işidir. Bizde bu vizyon da proje de var. Nasıl şu anda dünya olarak pandemiden çıkıyorsak, Galatasaray için de tünelin ucu gözüktü. Biz en az 5 yıl başarıdan başarıya koşacak bir Galatasaray için hazırız. Bunu hem futboldaki hamlelerle hem projelerle hem de mali hamlelerle yapacağız. Bu sene hocamız da futbolcularımız da sahada taraftarla bütünleşip, bizi coşturacak. Önümüzdeki sene tam bir aslan kükremesi duyacaksınız" ifadesini kullandı. Yerli bir hocayla çalışmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

KAVGACI VE KİBİRLİ

Metin Öztürk, Hamamcıoğlu'nu hedef elarak, "Camia bu zamana kadar hep kavgalarla, kırgınlıklarla, kızgınlıklarla geldi. Camia, kavgayı devam ettirecek, kibirli, sadece ailenin tek bir parçasıyla yol almaya çalışan bir başkan adayı mı istiyor? Yoksa tam tersini mi tercih edecek" diye konuştu.

ŞANS VERMEK İSTEYEN DE VAR

"Yönetim kurulunda, 'Domenec Torrent'e bir şans daha verelim, iyi hoca' diyen arkadaşlar da var. Benim gibi 'Yerli hocayla devam edelim' diyen arkadaşlar var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasaray'la özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir teknik adamla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi oturup karar vereceğiz."

OY KULLANIP TATİLE ÇIKIN

Metin Öztürk, üyeleri cumartesi günü yapılacak kongreye davet etti: 30 Nisan sabahında lise bahçesine gelin, oyunuzu kullanın. 2 bin kişinin katıldığı bir genel kurulda çoğunluğu alsanız ne olur almasanız ne olur! Üyelere çağrım; oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin.