Haberler Galatasaray İkisi flaş 5 transfer yapacağız

İkisi flaş 5 transfer yapacağız

Metin Öztürk, “En az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
İkisi flaş 5 transfer yapacağız

Galatasaray'ın cumartesi günü gerçekleştirilecek kongresinde Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk, göreve gelmeleri durumunda Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını dile getirdi. Büyük hedeflerle başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Öztürk, "En az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş... Onları önümüzdeki hafta raporlar önümüze geldiğinde açıklarız. Biri yabancı, biri yerli iki flaş transferimiz var. Bütçemiz içinde olacak ama bütçe zorlanırsa bizde kalabalık bir iş adamı ekibi var. Pamuk eller cebe yapar ve bu işi çözeriz" diye konuştu.

TÜNELİN UCU GÖRÜNDÜ ARTIK
Metin Öztürk, "Her başkan adayı şampiyonluk ister ama o hedeflere ulaşmak bir vizyon ve proje işidir. Bizde bu vizyon da proje de var. Nasıl şu anda dünya olarak pandemiden çıkıyorsak, Galatasaray için de tünelin ucu gözüktü. Biz en az 5 yıl başarıdan başarıya koşacak bir Galatasaray için hazırız. Bunu hem futboldaki hamlelerle hem projelerle hem de mali hamlelerle yapacağız. Bu sene hocamız da futbolcularımız da sahada taraftarla bütünleşip, bizi coşturacak. Önümüzdeki sene tam bir aslan kükremesi duyacaksınız" ifadesini kullandı. Yerli bir hocayla çalışmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

KAVGACI VE KİBİRLİ
Metin Öztürk, Hamamcıoğlu'nu hedef elarak, "Camia bu zamana kadar hep kavgalarla, kırgınlıklarla, kızgınlıklarla geldi. Camia, kavgayı devam ettirecek, kibirli, sadece ailenin tek bir parçasıyla yol almaya çalışan bir başkan adayı mı istiyor? Yoksa tam tersini mi tercih edecek" diye konuştu.

ŞANS VERMEK İSTEYEN DE VAR
"Yönetim kurulunda, 'Domenec Torrent'e bir şans daha verelim, iyi hoca' diyen arkadaşlar da var. Benim gibi 'Yerli hocayla devam edelim' diyen arkadaşlar var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasaray'la özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir teknik adamla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi oturup karar vereceğiz."

OY KULLANIP TATİLE ÇIKIN
Metin Öztürk, üyeleri cumartesi günü yapılacak kongreye davet etti: 30 Nisan sabahında lise bahçesine gelin, oyunuzu kullanın. 2 bin kişinin katıldığı bir genel kurulda çoğunluğu alsanız ne olur almasanız ne olur! Üyelere çağrım; oyunuzu kullanın, tatile öyle gidin.

DİĞER
Serie A’da Inter yenildi, Milan zirveye yerleşti! Hakan Çalhanoğlu’nu yıkan geceye tarihi hata damga vurdu: Gözyaşlarını tutamadı…
Önder Öztarhan’la kısa süre önce ayrılan Aslı Enver teselliyi reklam anlaşmasında buldu!
Nelsson'a çifte talip! Menajeriyle temasa geçtiler
Fırtına rekor peşinde! Antalya ve Altay maçlarında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan Hamamcıoğlu'na flaş sözler! "Yaptığın artistlik"
Nelsson'a çifte talip! Menajeriyle temasa geçtiler
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (27 Nisan)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul görüşmesi Ertuğrul görüşmesi 06:32
Kartal yeni sol açığını Süper Lig'de buldu! Kartal yeni sol açığını Süper Lig'de buldu! 00:23
Liverpool final için avantajı kaptı! Liverpool final için avantajı kaptı! 00:13
Mert Hakan'da flaş gelişme! Gaziantep FK maçında... Mert Hakan'da flaş gelişme! Gaziantep FK maçında... 00:12
Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri 00:12
Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu! Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu! 00:12
Daha Eski
G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu 00:12
Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... 00:11
Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... 00:11
Bakan Kasapoğlu Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti Bakan Kasapoğlu Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti 00:11
Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! 00:11
Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! 00:11