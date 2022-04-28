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GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları sürerken bir yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerine yoğunlaşıldı. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Brezilyalı savunmacı Marcao'nun takımdan ayrılması durumunda ise o ismin yaz kampında denemeye alınacağı ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 08:18
GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması yapılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Sarı-kırmızılılarda öncelik bu sezon takımdan kiralık olarak gönderilen isimlerde olacak. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak oynayan ve başarılı olan futbolcular dönüş için gün sayıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Giresunspor'da çok iyi bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Alanyaspor formasıyla toplam 33 maçta 12 gol ve 6 asist üreten Emre Akbaba ile birlikte Adana Demirspor'un başarısında 8 gol ve 14 asistle büyük emeği olan Yunus Akgün Galatasaray taraftarının da bir an önce yeniden sarı-kırmızılı formayla izlemek istediği isimler haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Belçika takımı Charleroi'ya kiralanan 22 yaşındaki stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Sabah'ta yer alan habere göre 1.94'lük savunmacı, Brezilyalı stoper Marcao'nun satışı halinde, yaz kampında denenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Valentine Ozornwafor, 2019 yazında Galatasaray'a Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan gelmişti. Sarı-kırmızılılar genç stoperi, Almeria'nın ardından RSC Charleroi'ya kiralamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Ozornwafor'un Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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