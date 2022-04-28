GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'nun alternatifi bulundu! Yaz kampında denenecek

Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması yapılıyor.
Süper Lig'de bu sezon zirvenin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması yapılıyor.
Sarı-kırmızılılarda öncelik bu sezon takımdan kiralık olarak gönderilen isimlerde olacak. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak oynayan ve başarılı olan futbolcular dönüş için gün sayıyor.
Giresunspor'da çok iyi bir sezon geçiren kaleci Okan Kocuk, Alanyaspor formasıyla toplam 33 maçta 12 gol ve 6 asist üreten Emre Akbaba ile birlikte Adana Demirspor'un başarısında 8 gol ve 14 asistle büyük emeği olan Yunus Akgün Galatasaray taraftarının da bir an önce yeniden sarı-kırmızılı formayla izlemek istediği isimler haline geldi.
Belçika takımı Charleroi'ya kiralanan 22 yaşındaki stoper Ozornwafor da defalarca haftanın 11'ine girerek adını duyurmayı başardı.
Sabah'ta yer alan habere göre 1.94'lük savunmacı, Brezilyalı stoper Marcao'nun satışı halinde, yaz kampında denenecek.
Valentine Ozornwafor, 2019 yazında Galatasaray'a Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan gelmişti. Sarı-kırmızılılar genç stoperi, Almeria'nın ardından RSC Charleroi'ya kiralamıştı.
Ozornwafor'un Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.