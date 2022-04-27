Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu

Son dakika haberi... Galatasaray, Altay maçında sakatlanan Marcao'nun sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Brezilyalı futbolcunun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Öte yandan sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli ile antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 19:38 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 20:02
Galatasaray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

MARCAO'NUN MR'I ÇEKİLDİ

Son oynanan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Bu arada antrenman öncesinde Çanakkale'de düzenlenen turnuvada fair play ödülü alan U12 takımı oyuncusu Mervan ve arkadaşları A Takım ile bir araya geldi. Kısa bir gösteri maçı da yapan oyuncular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe akşamı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: İsmail Kartal kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Fenerbahçe’de 8 yıl sonra ilki başaracak…
Yer: Sakarya Adapazarı... 'Beni taciz ediyorsun' diyerek saldırdığı doktorun burnunu kırdı!
Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim...
Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri
Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim...
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Adana'da lösemili çocuklar ve aileleri LÖSEV iftar yemeğinde buluştu!
Bursa bayram namazı saat kaçta?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... 19:41
G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu 19:37
Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... 19:28
Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! 19:25
Ali Sürmen'den taraftara çağrı! Ali Sürmen'den taraftara çağrı! 18:47
Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! 18:46
Daha Eski
Iga Swiatek Madrid Açık'a katılamayacak! Iga Swiatek Madrid Açık'a katılamayacak! 18:11
Süper Lig'de flaş ayrılık! Süper Lig'de flaş ayrılık! 18:02
Göztepe'den Gaziantep FK maçı açıklaması! Göztepe'den Gaziantep FK maçı açıklaması! 17:59
Trabzonspor'dan Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklama! Trabzonspor'dan Peres'in sağlık durumuyla ilgili açıklama! 17:23
Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri! Serdar Dursun'dan Beşiktaş derbisi sözleri! 17:18
Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı! Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı! 17:01