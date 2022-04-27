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GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Spor haberi... Galatasaray'da seçim için geri sayım sürerken, en çok merak edilen konuların başında teknik direktör geliyor. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu çalışmalarını sürdürürken, Farke'nin olmaması durumunda Rudi Garcia'yı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:48 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:48
GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak seçim öncesi heyecan artarken, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Kulislerde konuşulanlara göre başkanlığa bir adım daha yakın olan Eşref Hamamcıoğlu seçimden zaferle ayrılması durumunda takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek. Domenec Torrent'le yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun listesinin ilk sırasında Daniel Farke yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Ancak Alman teknik adamın yeterli tecrübeli sahip olmamasından dolayı bazı endişelerin yaşandığı ve listeye bir isim daha eklendiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Takvim'in haberine göre; Bu ismin, Rudi Garcia olduğu belirtiliyor. 58 yaşındaki Fransız hoca son olarak Lyon'da görev yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Daha önce Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'i de çalıştıran Garcia, 2010-11 sezonunda Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.

GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Lyon'da yaklaşık 2 yıl görev yapan Garcia 1,88 puan ortalaması yakaladı. Mayıs 2021'den bu yana boşta olan tecrübeli teknik adamın Galatasaray'dan gelecek bir teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.

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