GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun 2 numarası! Farke olmazsa Rudi Garcia geliyor

Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak seçim öncesi heyecan artarken, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kulislerde konuşulanlara göre başkanlığa bir adım daha yakın olan Eşref Hamamcıoğlu seçimden zaferle ayrılması durumunda takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek. Domenec Torrent'le yola devam etmeyi kesinlikle düşünmeyen Hamamcıoğlu'nun listesinin ilk sırasında Daniel Farke yer alıyor.