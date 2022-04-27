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Camia dibe vurdu!

Hamamcıoğlu, “Hepimiz mutsuzuz çünkü sürekli birbirimizle mücadele ediyoruz. 30 Nisan artık milat olmalı” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Camia dibe vurdu!

Galatasaray Kulübü'nün başkanlığına talip olan Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da temel bir vizyon değişikliğinin şart olduğunu ifade etti. Ankaralı üyelerle bir araya gelen ve Galatasaray'ın mevcut durumu hakkında tespitlerde bulunan Hamamcıoğlu, "Psikolojik sermaye ne demek? Öz güven, mücadele gücü, mutluluk ve dirayet. Bütün bunlar erozyona uğramış vaziyette. Bunun sonucunda da camiamızda ayrışmalar başladı, ortak aklı kullanılamamaya başladık" ifadesini kullandı.

Ateşten gömleği giymeye hazır olduklarını kaydeden Hamamcıoğlu şöyle devam etti: Kulüplerde, özellikle Galatasaray'da başkanlığa soyunmak akıl işi değil. Bunu kabul ediyorum ama bu gönül işi. Bu işe gönlümüzü, kalbimizi koymuş insanlarız. Galatasaray sportif, futbol olarak ilk defa dibe vurmuyor ama Galatasaray camia olarak ilk defa bu kadar dibe vurdu. Psikolojik sermayemizi kaybettik. Hepimiz mutsuzuz çünkü sürekli birbirimizle mücadele ediyoruz. 30 Nisan artık bir milat olmalı.

HAMAMCIOĞLU'NUN ÖNE ÇIKAN ÜÇ VAADİ:
Başarıyı satın almayacağız, başarıyı paraya çevireceğiz.
Bütün şubelerde altyapı yatırımlarını hızlandıracağız.
Galatasaray hiçbir zaman küçülmeyecek, rekabetçi yarışmacı durumunu kaybetmeyecektir.

FALCAO VE DIAGNE 50 MILYON EURO!
Ayakları yere basan bir ekip olduklarının altını çizen Hamamcıoğlu, "Tribünlerin, sosyal medyanın baskısına dayanamayarak bir gecede futbolcu transfer edildiğini biliyorsunuz. Falcao ve Diagne'nin maliyeti tam 50 milyon euro! Bir sene evvel şampiyonluğu gol averajıyla kaçıran kulübümüzün bu sene ne durumda olduğu ortada. Bu duruma gelmek için 28 milyon Euro daha harcandı. Bugün Galatasaray'ın toplam borcu 250 milyon dolar civarında" dedi.

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