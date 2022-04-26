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TRANSFER HABERİ - Radamel Falcao için flaş karar! Rayo Vallecano...

Spor haberi... Galatasaray ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından İspanya'nın yolunu tutan Kolombiyalı yıldız, Rayo Vallecano ile sözleşme imzalamıştı. Burada da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle devamlılık sağlayamayan Falcao için İspanyol kulübü flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 18:47
TRANSFER HABERİ - Radamel Falcao için flaş karar! Rayo Vallecano...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sonrası beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Radamel Falcao için flaş karar! Rayo Vallecano...

Sezon sonunda İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldızın takımı ile olan kontratını 1 yıllığına daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Radamel Falcao için flaş karar! Rayo Vallecano...

Kolombiya kaynaklarındaki bilgilere göre küçük pürüzlerin halledilmesinin ardından imzaların resmi olarak atılmasının beklendiği, her iki tarafında imzaya olumlu baktığının altı çizildi.

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