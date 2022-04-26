TRANSFER HABERİ - Radamel Falcao için flaş karar! Rayo Vallecano...

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sonrası beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunda İspanyol ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldızın takımı ile olan kontratını 1 yıllığına daha uzatma kararı aldığı öğrenildi.