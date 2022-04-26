Torrent'ten veda sinyali

Altay karşısında gençlere yer vermemesi ve ikinci yarıdaki etkisiz futbol nedeniyle yine eleştirilerin odağında yer alan Domenec Torrent ilk kez ayrılık sinyali verdi. İki başkan adayının da devam etmeyi düşünmediği İspanyol hoca, maç sonrası yeni sezon planlamalarına ara verdiklerini belirterek, "Kulüpte neler olduğunu biliyorsunuz. Başka bir hocayla devam etmek isterlerse onların hakkıdır. Bunu kabul etmek gerekir" dedi. Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'in tazminat isteyip istemeyeceği merakla bekleniyor.