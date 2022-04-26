SPOR HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri! "Onunla ilgili..."

"E-SPOR ŞU ANDA TEK KAR EDEN BRANŞIMIZ DİYEBİLİRİZ"

Pazarlanabilecek birçok şey olduğunu bunun yanında altyapı konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Mağazacılık dediğimizde bizim sadece store anlayışımız var. E-ticarete bir an önce dönmemiz lazım. Dijital içerikleri paraya çevirmemiz lazım. NTF'leri, tokenları daha fazla hayatımıza sokmalıyız. Yönetimden nakit akış tablolarını alamadık. Dolayısıyla tokenlar konusunda net bilgi veremiyorum. Televizyon yayın gelirlerinin mutlaka artması lazım. Gayrimenkul konusunda pazarlanabilecek çok şey var. Rahmetli Selahattin Beyazıt başkanımızın Riva'yı alması gibi gayrimenkul almamız gerekiyor. Galatasaray gittiği yere değer katıyor çünkü. Sabır isteyen bir iş tabii ki bu. Bir önemli kalem de altyapıdır. Altyapı konusunda ciddi çalışmalarımız olacak. E-spor konusu çok önemli, şu anda tek kar eden branşımız diyebiliriz. Spor okulları bir diğer önemli konu, bunu gelir kalemine eklememiz lazım. Galatasaray ismini bu alanda çok iyi kullanamıyoruz" şeklinde konuştu.

"ACİL ÖDEMELERLE İLGİLİ ELBETTE HAZIRLIKSIZ DEĞİLİZ"

Yöneticilerin kasa kolaylığı sağlamasının yanlış olduğunu belirten Hamamcıoğlu, "Kasa kolaylığı denen şey yöneticilerin kulübe para enjekte etmesidir ve bu hem Galatasaray'ın hem de diğer kulüplerin başına gelen en büyük beladır. Bu şeker gibi vücuda zarar veren bir yöntemdir. Bunun yanlış olduğu yeni yasayla da ortaya kondu. Ben gerçekçiyim, yapamayacağım şeyi söylemem. Önemli bir borç olduğu belli kısa vadede. Yapılması gereken tek bir konu var. Acil ödemelerle ilgili elbette hazırlıksız değiliz. Kendi cebinden bütün borcu ödemek istesen bile yasa bunu yaptırmıyor. Çok önemli sponsorlarımız var. İsimlerini vermek istemiyorum ama çok iyi Galatasaraylı iş insanları var. Ben kurumsal sözlere çok inanırım. Sayın Erden Timur çok iyi bir Galatasaraylı. Stadyum sponsorluğu ve basketbol sponsorluğu bilinenler ama bilinmeyen de çok desteği var. Biz iyi olan şeyleri daha da iyi yapmak amacındayız. Daha iyi bir stadyum sponsoru bulursak Erden Bey'de çekilebileceğini söyledi" dedi.