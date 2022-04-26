GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu devleri peşine taktı

Geçen sezon 24Erzincanspor'dan bedelsiz transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması altında fırtına gibi esmeye devam ediyor. 'Kerem Potter' lakabını alan 23 yaşındaki futbolcu, Altay karşısında bu defa sihrini dar açıdan, kalecinin kapattığı köşeye yaptı. Bu müthiş golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. 3 de asisti bulunan futbolcu bu sezon Cimbom'un 12 puanına direkt katkı yaptı ve toplamda 13.5 milyon TL kazandırdı. Bu sezon 49 resmi maç oynayan Galatasaray'da 48 kez sahada yer aldı ve sadece bir 1 maç kaçırdı.

SEÇİMİ BEKLİYORLAR

Ligde 33, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 resmi maçta da milli formayı taşıdı. Dünya çapında en çok forma giyen 5 isim arasına girmeyi başardı. Toplamda 15 gol, 7 asiste imza attı. Bu sezon Süper Lig'de 70'ten fazla şut çeken, 70'ten fazla çalım atan ve 45'ten fazla şut pası veren tek oyuncu durumunda... İki sezonda Galatasaraylıların yeni kahramanı haline gelen Kerem, Avrupa takımlarını da peşine takmayı başardı. Lyon, Roma ve Stuttgart başta birçok takımla anılıyor ve menajerlerin teklif yapabilmek için yeni yönetimi beklediği belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen birçok ismi geride bıraktı.