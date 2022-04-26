Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu devleri peşine taktı

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu devleri peşine taktı

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Altay maçında yine büyülü bir gole imzasını atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 12 puana direkt katkı yaptı; 13.5 milyon TL kazandırdı. Kerem, Avrupa takımlarını da peşine takmayı başardı. Lyon, Roma ve Stuttgart başta birçok takımla anılıyor ve menajerlerin teklif yapabilmek için yeni yönetimi beklediği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu devleri peşine taktı

Geçen sezon 24Erzincanspor'dan bedelsiz transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray forması altında fırtına gibi esmeye devam ediyor. 'Kerem Potter' lakabını alan 23 yaşındaki futbolcu, Altay karşısında bu defa sihrini dar açıdan, kalecinin kapattığı köşeye yaptı. Bu müthiş golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. 3 de asisti bulunan futbolcu bu sezon Cimbom'un 12 puanına direkt katkı yaptı ve toplamda 13.5 milyon TL kazandırdı. Bu sezon 49 resmi maç oynayan Galatasaray'da 48 kez sahada yer aldı ve sadece bir 1 maç kaçırdı.

SEÇİMİ BEKLİYORLAR

Ligde 33, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 resmi maçta da milli formayı taşıdı. Dünya çapında en çok forma giyen 5 isim arasına girmeyi başardı. Toplamda 15 gol, 7 asiste imza attı. Bu sezon Süper Lig'de 70'ten fazla şut çeken, 70'ten fazla çalım atan ve 45'ten fazla şut pası veren tek oyuncu durumunda... İki sezonda Galatasaraylıların yeni kahramanı haline gelen Kerem, Avrupa takımlarını da peşine takmayı başardı. Lyon, Roma ve Stuttgart başta birçok takımla anılıyor ve menajerlerin teklif yapabilmek için yeni yönetimi beklediği belirtiliyor.

Kerem Aktürkoğlu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen birçok ismi geride bıraktı.

DİĞER
Yeşilçam'ın paylaşılamayan güzeliydi... Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!
Edwina Sponza ile yeniden barışan İbrahim Kutluay'dan Bebek'te aşk şovu
F.Bahçe'den Belotti harekatı! İlk temas kuruldu
Tarihi bir rekor! Fırtına'nın kasası doldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Campos ve Sensibile’nin Galatasaray’a maliyeti çıldırttı!
Torrent gençlere güvenmiyor! 92 maçta sadece...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
🔥Çılgın sayısal loto çekildi
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol..." 00:57
Kartal'a Paşa çelmesi! Kartal'a Paşa çelmesi! 00:56
34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 34. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 00:56
Sivasspor evinde tek golle kazandı! Sivasspor evinde tek golle kazandı! 00:56
Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü Dolmabahçe'de şok sakatlık! Dizi döndü 00:56
F.Bahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma... F.Bahçe'den yeni sezon bombası! Anlaşma... 00:55
Daha Eski
Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! Batshuayi'nin golüne ofsayt engeli! 00:55
Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... Vodafone Park'ta ortalık karıştı! Muleka ve Ersin... 00:55
Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! Fırtına'dan Peres'in sakatlığıyla ilgili açıklama! 00:55
Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! 00:54
Fırtına'dan Cimbom'a yılın çalımı! Fırtına'dan Cimbom'a yılın çalımı! 00:54
Yusuf'a büyük övgü! "Sihirli sol ayak" Yusuf'a büyük övgü! "Sihirli sol ayak" 00:54