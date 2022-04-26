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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Galatasaray'da son dakika haberi... Son olara Süper Lig'in 34. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden ve 12. sırada bulunan Galatasaray'da, Teknik Direktö Domenec Torrent'i kritik maçlar bekliyor. Torrent, sezon sonunda takımını ilk 8'e sokamazsa, flaş bir istatistiğe imza atmış olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 15:15
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Ligde üst üste 2 galibiyet alarak 12. sıraya tırmanan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, İspanyol hoca ile devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Geldiği günden bu yana taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Galatasaray adeta unutmak istediği 2010-11 sezonunu 8. sırada bitirmişti. Şu anda 47 puanla 12 sırada yer alan Torrent'in ekibinin üzerinde 47 puanlı Kasımpaşa, 49 puanlı Hatayspor, 50 puanlı Karagümrük ve 51 puanlı Antalyaspor ile Beşiktaş yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi kalan 4 maçını da kazanarak sezonu en azından 7. tamamlamak ve tarihe geçmemek. Ancak 4 haftalık fikstür, Galatasaray'ın bunu başarmasının çok zor olduğunu gösteriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Bu hafta Nef Stadı'nda Sivasspor'u konuk edecek olan Cimbom, ardından zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. Torrent'in ekibi evinde Adana Demirspor'u konuk ettikten sonra sezonu Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Kalan 4 haftalık süreçte Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği ve Torrent'in tarihe geçip geçmeyeceği merak konusu.

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