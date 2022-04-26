Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay

Ligde üst üste 2 galibiyet alarak 12. sıraya tırmanan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, İspanyol hoca ile devam etmeyi düşünmüyor.

GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI



Geldiği günden bu yana taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak.