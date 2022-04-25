Haberler Galatasaray Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

Son olarak Süper Lig'de Altay'a konuk olan Galatasaray, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın golünü sezonun starı Kerem Aktürkoğlu kaydederken, önemli bir istatistik ortaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu, rakamlarda Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile yarışıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:57
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

Bu sezon Galatasaray 49 resmi maça çıkarken Kerem Aktürkoğlu ligde 33, Avrupa'da 14, Türkiye Kupası'nda da 1 kez olmak üzere 48 resmi maçta oynadı.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

Sadece 1 maç kaçırırken, toplamda 12 gol, 10 asistle 22 gole direkt katkı verdi.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

23 yaşındaki futbolcu 2 sezonda Galatasaray formasını 77 resmi maçta giyerken Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander (61) gibi geçmişte sarı kırmızılı formayı giyen bir çok ismi geride bıraktı.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

SÜPER LİG'DE TEK, RAKİPLERİ DÜNYA YILDIZI

Hürriyet'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 70+ şut çeken, 70+ çalım atan, 45+ şut pası veren tek oyuncu. Avrupa'daki rakipleri: Mbappe ve Vinicius Jr.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu dünya starlarıyla karışıyor! Mbappe ve Vinicius Junior...

Kerem Aktürkoğlu (77, 71, 47)
Kylian Mbappe (94, 119, 55)
Vinicius Junior (86, 71, 60)

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