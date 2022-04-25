GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Altay-Galatasaray maçını değerlendirdi

Muslera, Gomis, Babel, Omar gibi 30 ve yukarı yaş oyuncularla oynamak, Boye, Halil, Mohamed, Cicaldau'yu yedekte bekletmek, Barış'ı, Morutan'ı kadroya almamak, Galatasaray'daki son sezonda ilk 11 oynayan ve yedektekileri bu geniş kadroda değerlendirmek hem de Altay gibi düşme potasındaki, yönetimi başta olmak üzere belirsizlik yaşayan bir takıma karşı bu seçim, tamamen yanlış.

Yanlış olduğu gibi Hamza Akman ve onun gibi gençleri bile İzmir'e götürmemesinin tek açıklaması; kendinin ne kadar kalan maçlarda puan alıp, gelecek yönetimin bu istatistiği görmesini sağlamak, aynı zamanda da bunun futbol kamuoyu içinde olumlu bir veri olarak konuşulup kendisinin başarılı olduğunu insanların bilmesini istemesidir.