GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Altay-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum!

Ligin köklü kulüplerinden Altay'ın durumu da çok üzücü... Seneler sonra lige çıkıyorsun ama transfer politikan son derece yanlış. Devre arasında da bir hamle yapamıyorsun. Dünden bir tek örnek vereyim; 65 dakika sahada kalan santrfor Rayyan ikinci ligde bile zor oynar. Benim beğendiğim bir futbolcu vardı, o da Thaciano'ydu. Ancak Brezilyalı orta saha da işi bırakmış... Cılız bir şut dışında yoktu.