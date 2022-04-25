GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül'den Altay-Galatasaray maçı sonrası çarpıcı yorum!

ÖMER ÜÜRNDÜL - G.SARAY'IN TEK SİLAHI KEREM
Galatasaray maça kendinden emin, oyuna hükmederek başladı. Kısa sürede tartışmasız takımın bir numaralı ofansif gücü olan Kerem'in güzel golüyle de skor avantajını yakaladı. Devrenin ilerleyen bölümünde sahanın tek hakimi Galatasaraydı. 5 net pozisyon buldular, ikisini kaçırdılar, üçünü de kaleci Lis başarıyla önledi.
Bunun yanında rakibe tek pozisyon dahi vermediler. Bu bulgularla Galatasaray'ın çok iyi oynadığı anlaşılır ama işin aslı öyle değildi. Çünkü Altay, ne ofansif ne de defansif olarak bir varlık göstermedi.
İkinci devrede her şeye rağmen stadı dolduran taraftarlarına mahçup olmamak için Altay sahaya hırs ve enerji yansıttı. Böyle olunca da ilk devredeki çok rahat saha içi ortamı kaybolan Galatasaray oyundan düştü. Defansın temel direklerinden Marcao sakatlanıp çıkınca biraz da tehlike yaşadılar. Ama sonuçta 3 puanı aldılar.