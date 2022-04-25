GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Altay karşısında takımının galibiyet sayısını kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon üçüncü kez Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.
Altay karşısında takımının galibiyet sayısını kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon üçüncü kez Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.
Genç futbolcu böylece, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau ile birlikte en çok açılış golüne imza atan isim oldu.
Kerem, sarı-kırmızılı ekibin beklentilerin altında kaldığı sezonda taraftarların kalbindeki yerini sağlamlaştırdı.
Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi.
Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 maçta görev alan 23 yaşındaki genç futbolcu, 12 gol atarken 10 da asist yaptı.