GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Altay karşısında takımının galibiyet sayısını kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon üçüncü kez Galatasaray 'ın açılış golüne imza attı.

Genç futbolcu böylece, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau ile birlikte en çok açılış golüne imza atan isim oldu.