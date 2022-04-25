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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle takımı sırtlamaya devam ediyor. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklif aldığı öne sürülen yıldız isimle ilgili son iddia Almanya'dan geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:12
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Altay karşısında takımının galibiyet sayısını kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon üçüncü kez Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Genç futbolcu böylece, Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau ile birlikte en çok açılış golüne imza atan isim oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Kerem, sarı-kırmızılı ekibin beklentilerin altında kaldığı sezonda taraftarların kalbindeki yerini sağlamlaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Sol kanattaki yüksek performansıyla Avrupa takımlarını da peşine takan futbolcu için Almanya basınından bir de transfer iddiası geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Stuttgart'ın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro'luk resmi teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'na Stuttgart kancası! 12 milyon euro önerildi

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 48 maçta görev alan 23 yaşındaki genç futbolcu, 12 gol atarken 10 da asist yaptı.

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