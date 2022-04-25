GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Altay maçında Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü yıldız orta saha performansıyla izleyenleri büyüledi. Pulgar istatistikleriyle de dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, 11.3 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu.

89 kez topla buluşan Pulgar, yüzde 92 pas isabeti sağladı. İsabetli uzun pas oranı ise yüzde 100'dü… 7 kez top kazanan tecrübeli futbolu 6 kez de pas arası yaptı.