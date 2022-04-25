GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Altay maçında Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü yıldız orta saha performansıyla izleyenleri büyüledi. Pulgar istatistikleriyle de dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, 11.3 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu.
Altay maçında Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü yıldız orta saha performansıyla izleyenleri büyüledi. Pulgar istatistikleriyle de dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, 11.3 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu.
89 kez topla buluşan Pulgar, yüzde 92 pas isabeti sağladı. İsabetli uzun pas oranı ise yüzde 100'dü… 7 kez top kazanan tecrübeli futbolu 6 kez de pas arası yaptı.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pulgar'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Cimbom'dan ayrılacak olan Şilili futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.
Takvim'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın sezon sonu Fiorentina ile masaya oturacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Pulgar, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 324 dakika sahada kaldı. 7 maçta forma giydi. Gol ve asist katkısı veremedi.
Galatasaray'ın devre arasında kadroya kattığı Erick Pulgar sarı-kırmızılı takımda performans olarak beklentilerin altında kaldı.