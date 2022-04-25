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GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pulgar'a sürpriz bir talip çıktı. Son Altay maçında iyi bir futbol sergileyen ancak genel performans olarak hayal kırıklığı yaratan 28 yaşındaki oyuncunun yeni rotası Fransa oluyor. Ligue 1 ekibinin, Pulgar'ın bonservisini elinde bulunduran Fiorentina ile sezon sonu masaya oturacağı iddia edildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:02
GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Altay maçında Domenec Torrent'in sahaya sürdüğü yıldız orta saha performansıyla izleyenleri büyüledi. Pulgar istatistikleriyle de dikkat çekti. 28 yaşındaki futbolcu, 11.3 km. ile sahanın en çok koşan ismi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

89 kez topla buluşan Pulgar, yüzde 92 pas isabeti sağladı. İsabetli uzun pas oranı ise yüzde 100'dü… 7 kez top kazanan tecrübeli futbolu 6 kez de pas arası yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pulgar'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Cimbom'dan ayrılacak olan Şilili futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Takvim'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın sezon sonu Fiorentina ile masaya oturacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Pulgar, Galatasaray forması ile şimdiye kadar 324 dakika sahada kaldı. 7 maçta forma giydi. Gol ve asist katkısı veremedi.

GALATASARAY HABERİ: Transferde Pulgar sürprizi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın devre arasında kadroya kattığı Erick Pulgar sarı-kırmızılı takımda performans olarak beklentilerin altında kaldı.

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