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Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda 30 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Metin Öztürk konuştu. Öztürk, NEF Stadyumu'nda isim değişikliğinden, Domenec Torrent'e, yeni sponsorlardan, teknik direktör konusuna dek önemli ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:50
Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray TV'de Seçime Doğru programında konuştu. Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'LİSELİ LİSESİZ AYRIMI YAPMADIK'

Bir önceki seçimdeki katıldığımız listedeki isimlerin hemen hemen aynısıyla devam ediyoruz. Gerek Florya'nın değerlenmesi, Riva'daki son durum, Kemerburgaz ve Basketbol sahası öncelikli alanlarımız olacak. Yönetimimizi seçerken Liseli-Lisesiz ya da cinsiyete göre seçim yapmadık. Biz Galatasaray'ın şu 2 yıl 1 aylık sorunlarına yönelik bir ekip yaptık.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'STADYUM İSİM ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Tek hedefimiz: Şampiyonluk. Bütçeyi onaylatacağız o çerçevede ilerleyeceğiz yetmezse gerekirse cebimizden vereceğiz. Nef Stadı'nın isim hakkı konusunda Erden Timur, 'daha çok para veren bir sponsor bulursanız, ben çekilmeye hazırım' dedi. Erden beyle yarın görüşeceğim. Daha iyisini bulana kadar mücadele edeceğiz. Uluslararası bir stadyum isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'KASA KOLAYLIĞI YAPMAMAKTA DOĞRU DEĞİL'

Popülist yaklaşımlar ileride sıkıntı yaratıyor. 'Hiç kasa kolaylığı yapmayacağım' da çok doğru bir yaklaşım değil! Evet Bankalar Birliği izin vermiyor ama seçilir seçilmez onlarla konuşacağız.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'TORRENT ŞU AN BAŞARISIZ'

Torrent konusunu değerlendireceğiz. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent, bizi ikna ederse tabii ki onunla devam edeceğiz ancak şu anda eldeki sonuçlar başarısız. Onun bizi ikna etmesi lazım. Hocanın tazminat maddesi var derseniz, onu da değerlendireceğiz.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'YERLİ ADAYLARIMIZ VAR'

Yerli bir teknik direktör arayışımız var. Ortada bir başarısız durum var, biz bu başarısız durumun devam etmesine tahammül etmeyiz tazminata bakmayız ama hocamız bizi ikna ederse hocamızla devam ederiz. Torrent'i göndermeye gelmiyoruz. Hocamızla devam etmezsek bizim aklımızda 2-3 tane hoca var Galatasaray ile özdeşleşmiş, şampiyonluk yaşamış isimler var.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'ÇİM SAHA NAZİFOĞLU'NUN'

Çim saha, Levent Nazifoğlu'nun işi olacak. Levent Nazifoğlu hakkında bir takım eleştiriler geliyor. Levent Nazifoğlu'nun kişiliğini ve bilgisini sorarsanız, 10 üzerinden 11'dir. Eleştiri yaparken, o günkü durumlara bakmanız lazım. Ben sonuna kadar yanındayım.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'GEREKİRSE CEBİMİZDEN VERİRİZ'

Yaklaşık 25 milyon euroluk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Amatör branşlarımız için 21 tane sponsorumuz var irili ufaklı.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'TERİM'İN CEZALARI ABARTILIYDI'

Federasyon'da haklarınızın suistimal edilmemesi için mutlaka masada olmanız lazım. Fatih hocamıza verilen abartılı cezalara bakıyorum hep abartılı. Geçen yıl 1 gol averajla şampiyonluk kaybettik, ne oldu? 30 milyon euro'dan olduk. Aslında TFF de başarısızlıklarını kabul etti ve istifa ettiler.

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'ELMAS'A ŞÜKRAN DUYULMALI'

Burak Elmas'a sadece benim değil tüm Galatasaraylıların şükran duyması lazım. Mahkemeye gitseydi idari ibrasızlıkla ilgili tedbir kararı koydursaydı. 30 saniye sürerdi kararın neticesini almak. Biz bugün 2 aday değil 3 aday seçime girerdik.

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