Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

'KASA KOLAYLIĞI YAPMAMAKTA DOĞRU DEĞİL' Popülist yaklaşımlar ileride sıkıntı yaratıyor. 'Hiç kasa kolaylığı yapmayacağım' da çok doğru bir yaklaşım değil! Evet Bankalar Birliği izin vermiyor ama seçilir seçilmez onlarla konuşacağız.

'TORRENT ŞU AN BAŞARISIZ' Torrent konusunu değerlendireceğiz. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent, bizi ikna ederse tabii ki onunla devam edeceğiz ancak şu anda eldeki sonuçlar başarısız. Onun bizi ikna etmesi lazım. Hocanın tazminat maddesi var derseniz, onu da değerlendireceğiz.