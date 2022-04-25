Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk resmen açıkladı! Teknik direktör yerli mi olacak yabancı mı?

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray TV'de Seçime Doğru programında konuştu. Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:
'LİSELİ LİSESİZ AYRIMI YAPMADIK'
Bir önceki seçimdeki katıldığımız listedeki isimlerin hemen hemen aynısıyla devam ediyoruz. Gerek Florya'nın değerlenmesi, Riva'daki son durum, Kemerburgaz ve Basketbol sahası öncelikli alanlarımız olacak. Yönetimimizi seçerken Liseli-Lisesiz ya da cinsiyete göre seçim yapmadık. Biz Galatasaray'ın şu 2 yıl 1 aylık sorunlarına yönelik bir ekip yaptık.
'STADYUM İSİM ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR'
Tek hedefimiz: Şampiyonluk. Bütçeyi onaylatacağız o çerçevede ilerleyeceğiz yetmezse gerekirse cebimizden vereceğiz. Nef Stadı'nın isim hakkı konusunda Erden Timur, 'daha çok para veren bir sponsor bulursanız, ben çekilmeye hazırım' dedi. Erden beyle yarın görüşeceğim. Daha iyisini bulana kadar mücadele edeceğiz. Uluslararası bir stadyum isim sponsorluğu arayışımız devam ediyor.