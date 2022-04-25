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Bizde sadece Kerem atıyor!

“3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Hiç memnun değilim. Diğer büyük takımın forvetleri 14-15 gol atıyor”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Bizde sadece Kerem atıyor!
Cimbom, Altay'ı 1-0'lık skorla geçtikten sonra Domenec Torrent'ten ilginç bir çıkış geldi. İspanyol çalıştırıcı, takımın forvetlerini eleştirdi. Deneyimli hoca "Maç içinde birçok fırsat yakaladık ancak efektif açıdan problemlerimiz var. 3 puan kazandık ama sadece 1 gol atabildik. Hiç memnun değilim. Diğer büyük takımın golcüleri 14-15 gol atıyor. Bizim en çok gol atan oyuncumuz 9 golle Kerem. Fatih Terim döneminde de, benim dönemimde de bu böyleydi" diye konuştu.

Domenec Torrent şöyle konuştu: Bu sezon çok ciddi bir bitiricilik sorunu yaşıyoruz. Trabzonspor bizimle oynadığı maçta 2-3 pozisyon yakaladı. Gol çıkarmayı başadılar. Biz 6-7 poziyon yakaladık ancak sonuç alamadık. Çıkardığı kadro veya kimleri maç kadrosuna dahil ettiğim tartışılabilir ancak bu benim tercihim. Her maç için en iyi oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Kalan haftaları kazanarak tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezona bakacağız.
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