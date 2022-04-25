Bizde sadece Kerem atıyor!

Domenec Torrent şöyle konuştu: Bu sezon çok ciddi bir bitiricilik sorunu yaşıyoruz. Trabzonspor bizimle oynadığı maçta 2-3 pozisyon yakaladı. Gol çıkarmayı başadılar. Biz 6-7 poziyon yakaladık ancak sonuç alamadık. Çıkardığı kadro veya kimleri maç kadrosuna dahil ettiğim tartışılabilir ancak bu benim tercihim. Her maç için en iyi oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Kalan haftaları kazanarak tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezona bakacağız.
Domenec Torrent şöyle konuştu: Bu sezon çok ciddi bir bitiricilik sorunu yaşıyoruz. Trabzonspor bizimle oynadığı maçta 2-3 pozisyon yakaladı. Gol çıkarmayı başadılar. Biz 6-7 poziyon yakaladık ancak sonuç alamadık. Çıkardığı kadro veya kimleri maç kadrosuna dahil ettiğim tartışılabilir ancak bu benim tercihim. Her maç için en iyi oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Kalan haftaları kazanarak tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezona bakacağız.
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