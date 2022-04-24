Haberler Galatasaray Torrent'ten flaş karar! İşte Galatasaray'ın Altay maçı 11'i

Torrent'ten flaş karar! İşte Galatasaray'ın Altay maçı 11'i

Seçim tartışmaları nedeniyle oyuncularını motive etmekte zorlanan Torrent oyuncularıyla bir toplantı yaparak, “Sizin işiniz sahada... Ligi en iyi yerde bitirebilmek için tüm dikkatinizi maça vermenizi istiyorum” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Torrent'ten flaş karar! İşte Galatasaray'ın Altay maçı 11'i

Galatasaray, ligin 34. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Küme düşme hattında bulunan ev sahibi ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı. Ligde 30 puanla 17. sırada yer alan Altay, dişli rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

Geçen hafta Malatya'yı yenerek moral bulan Galatasaray bugün dış sahadaki 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Son haftalarda yönetimin düşmesi ve seçim tartışmaları nedeniyle oyuncularını motive etmekte zorlanan Domenec Torrent, Altay maçı öncesinde bir toplantı yaptı. Her ne kadar kötü bir sezon geçirseler de ligin henüz bitmediğini kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Sizin işiniz sahada... Ligi en iyi yerde bitirebilmek ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek için tüm dikkatinizi Altay maçına vermenizi istiyorum" diye konuştu.

ALTAY GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ALTAY: LIS, BJÖRKANDER, İBRAHIM, MURAT, CEBRAIL, POKO, THACIANO, PINARES, RODRIGUEZ, EREN, RAYAN

GALATASARAY: MUSLERA, OMAR, NELSSON, MARCAO, VANALHOLT, PULGAR, BERKAN, EMRE KILINÇ, KEREM, CICALDAU, HALiL

DİĞER
Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’nin aklını çelmeye devam ediyor! Real Madrid şokta…
Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı
Cimbom'a ya Buruk ya Farke!
Beşiktaş'ta savunmaya 4 aday! İşte o isimler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a ya Buruk ya Farke!
Seçim klasiği! Kongre 30 Nisan'a kaldı
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022
Bekçilik başvurusu ve şartları
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" 07:30
İspanya Kral Kupası Real Betis'in İspanya Kral Kupası Real Betis'in 02:48
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:14
F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! 01:14
Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! 01:12
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." 01:12
Daha Eski
Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" 01:12
Fransa'nın en büyüğü PSG! Fransa'nın en büyüğü PSG! 01:12
Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu 01:11
Fırtına'da şampiyonluğa son 1! Fırtına'da şampiyonluğa son 1! 01:11
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! 01:10
Süper Lig'de bir veda daha! Süper Lig'de bir veda daha! 01:10