GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a ya Okan Buruk ya Daniel Farke!

Alınan bilgilere göre Galatasaray'da Domenec Torrent'le devam etmeyi düşünmeyen iki başkan adayı da teknik direktör adaylarını belirledi. Futbolu Cenk Ergün'e emanet etme kararı alan Hamamcıoğlu'nun listenin en tepesine Daniel Farke'nin ismini yazdığı öğrenildi.
Son olarak Krasnodar'la anlaşan ancak savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılan Alman hoca şu an boşta. Farke'nin ismi Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ile de anılmış ancak parasal konularda anlaşma sağlanamamıştı.
Takvim'in haberine göre Levent Nazifoğlu'nu Florya'da tek yetkili yapma kararı alan Metin Öztürk'ün 1 numaralı teknik direktör adayı ise Okan Buruk... İki sezon önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan genç hoca yaklaşık 1.5 yıldır boşta.