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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a ya Okan Buruk ya Daniel Farke!

Mali genel kurulun üzerindeki tedbir kararının kalkmasının ardından Galatasaray'da tüm gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı olabilmek için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren adaylar için isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hem Metin Öztürk hem de Eşref Hamamcıoğlu kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a ya Buruk ya Farke!

Alınan bilgilere göre Galatasaray'da Domenec Torrent'le devam etmeyi düşünmeyen iki başkan adayı da teknik direktör adaylarını belirledi. Futbolu Cenk Ergün'e emanet etme kararı alan Hamamcıoğlu'nun listenin en tepesine Daniel Farke'nin ismini yazdığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a ya Buruk ya Farke!

Son olarak Krasnodar'la anlaşan ancak savaş nedeniyle Rusya'dan ayrılan Alman hoca şu an boşta. Farke'nin ismi Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş ile de anılmış ancak parasal konularda anlaşma sağlanamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a ya Buruk ya Farke!

Takvim'in haberine göre Levent Nazifoğlu'nu Florya'da tek yetkili yapma kararı alan Metin Öztürk'ün 1 numaralı teknik direktör adayı ise Okan Buruk... İki sezon önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan genç hoca yaklaşık 1.5 yıldır boşta.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a ya Buruk ya Farke!

DÜŞÜNMEDEN EVET!

Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif alması durumunda hiç düşünmeden kabul edeceğini söylemişti. Kulislerde konuşulanlara göre 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesinde Hamamcıoğlu bir adım önde görülüyor.

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