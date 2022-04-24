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Domenec Torrent Altay maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren Altay sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadele öncesinde Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 19:46 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 19:52
Domenec Torrent Altay maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren Altay sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Oyuncularımızın, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynadıkları için bile odaklanması gerekiyor. Altay'ın son şansı. Motive olduklarını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçından sonra ligin öneminin kalmadığı konuşuldu ama bence çok önemli.

Taylan, saygı duyduğum bir oyuncu. Avrupa'dan birçok arkadaşım, 'Ne kadar sakin şekilde oynuyor' şeklinde yorumlar yaparak onu sordular.

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