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ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Alsancak Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 11:08
ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Altay - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Galatasaray mücadelesinin detayları araştırılmaya başladı. Süper Lig'de yerini korumaya çalışan Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Galatasaray'ı misafir edecek. Deplasmandaki sarı kırmızılı ekip ise Avrupa hayallerini zorlamak için mücadeleyi sürdürecek. Peki, Altay - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Altay - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri kimler? İşte Altay - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

ALTAY - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Galatasaray maçı 24 Nisan Pazar akşamı, yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Altay - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTAY - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ALTAY - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ALTAY:

  • Lis
  • İbrahim
  • Björkander
  • Thiam
  • Tolga
  • Poko
  • Ceyhun
  • Kazımcan
  • Zeki
  • Rodriguez
  • Bamba

GALATASARAY:

  • Muslera
  • Omar
  • Nelsson
  • Marcao
  • Aanholt
  • Pulgar
  • Berkan
  • Babel
  • Cicaldau
  • Kerem
  • Halil

GALATASARAY İLE ALTAY 84. KEZ KARŞI KARŞIYA

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Altay ve Galatasaray 84. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık; Altay 58 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

3 MAÇTIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Altay maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Marcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Altay ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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