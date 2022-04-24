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Altay - Galatasaray: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında Altay'a konuk olan Galatasaray, rakibini 1-0'lık skorla mağlup edip, deplasmanda 3 maç sonra kazandı. Cimbom'a üç puanı getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Altay'ın kümede kalma umutları iyice azaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 22:29 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 22:40
Altay - Galatasaray: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan 1-0'lık skoral galip ayrıldı.

Cimbom'a üç puanı getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Deplasmanda 3 maç sonra kazanan Galatasaray, bu sonuçla puanını 47'ye yükseltip 11. sıraya tırmandı.

17. sıradaki Altay 30 puanda kalırken, İzmir ekibinin kümede kalma umutları iyice azaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in son anda dokunduğu top kornere gitti.

42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Van Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere attı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 9. GOLÜ

Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem bu sezon 9. golüne imza attı. Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı.

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