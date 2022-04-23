Seçim 30 Nisan'da

Cimbom'da başkan Burak Elmas'ın idari olarak ibra edilmemesinin ardından yönetim, seçim kararı almıştı. Tarih olarak da 30 Nisan'ı açıklamıştı. Ancak Fatih Develioğlu'nun açtığı dava sonrası mahkeme, genel kurulun iptamile ilişkin ihtiyati tedbir kararı koymuştu. Galatasaray'ın buna karşılık açtığı dava dün görüldü. Tedbir kararı kaldırıldı. Buna göre seçim takvimi aynı şekilde işleyecek. Sarıkırmızılılar, 30 Nisan'da bir kez daha sandığa gidecek. Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, Aslan'ın yeni başkanı olmak için yarış verecek. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan "Ben Divan heyeti adına buradayım. Kulüp avukatları da burada. Ayrıca 40'a yakın üyemiz de toplantıya katıldı. Mahkeme Galatasaray'ın önünü açtı. Hakim tedbiri kısmen kaldırdığını söyledi. Seçim yapılacak bunda kuşku yok. Tüzüğümüze göre ibra olmayanların 3 yıl yani bir seçim dönemi seçilme yeterlilikleri ortadan kalkıyor. Hüküm yönünden buna tedbir konuldu. Burak Elmas bundan sonraki seçimlere katılabi- Seçimde Hamamcıoğlu ve Öztürk yarışacak. lecek" ifadelerini kullandı.