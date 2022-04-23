Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...

Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cicaldau, Avrupa'da adını sıkça duyurmaya başladı.
Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cicaldau, Avrupa'da adını sıkça duyurmaya başladı.
Özellikle Rumen milli takımı çatısı altında oldukça başarılı performans sergileyen ve gol de kaydeden Cicaldau, İtalyan ekiplerin radarında.
SAMPDORIA PEŞİNDE
Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak isteyen Sampdoria'nın, Galatasaraylı Cicaldau'nun peşinde olduğu bilinirken, sarı kırmızılıların Cicaldau için son kararını verdiği kaydedildi.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Sarı kırmızılı temsilcilerin, Cicaldau'nun bonservisini almak isteyen kulüplerden 10 milyon euro talep edeceği kaydedildi.
Cicaldau, Galatasaray formasıyla şimdiye dek 37 maça çıkarken 5 gol 4 asist üretti.