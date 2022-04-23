Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...

Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında Galatasaray 'ın kadrosuna kattığı Cicaldau, Avrupa 'da adını sıkça duyurmaya başladı.

Özellikle Rumen milli takımı çatısı altında oldukça başarılı performans sergileyen ve gol de kaydeden Cicaldau, İtalyan ekiplerin radarında.

SAMPDORIA PEŞİNDE

Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak isteyen Sampdoria'nın, Galatasaraylı Cicaldau'nun peşinde olduğu bilinirken, sarı kırmızılıların Cicaldau için son kararını verdiği kaydedildi.