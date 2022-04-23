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Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Rumen yıldızı Cicaldau, Avrupa transfer piyasasında adını sıkça duyurmaya başlarken, İtalyan kulüplerini peşine takmıştı. Sezon sonunda Galatasaray, Cicaldau için gelecek transfer tekliflerini dinlemeye başlayacak. Öte yandan Sampdoria'nın, Cicaldau'ya ilgisi olduğu kaydedilirken Cimbom, Rumen yıldızın bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:42
Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...

Sezon başında gençleşme operasyonu kapsamında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Cicaldau, Avrupa'da adını sıkça duyurmaya başladı.

Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...

Özellikle Rumen milli takımı çatısı altında oldukça başarılı performans sergileyen ve gol de kaydeden Cicaldau, İtalyan ekiplerin radarında.

Galatasaray'dan Cicaldau için transfer kararı! Bonservisi...

SAMPDORIA PEŞİNDE
Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak isteyen Sampdoria'nın, Galatasaraylı Cicaldau'nun peşinde olduğu bilinirken, sarı kırmızılıların Cicaldau için son kararını verdiği kaydedildi.

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