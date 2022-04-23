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GALATASARAY HABERLERİ: İzmir'de transfer zirvesi! Kazımcan Karataş...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da gelecek sezon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi. Galatasaray'ın listesinde Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş var. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: İzmir'de transfer zirvesi! Kazımcan Karataş...

Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: İzmir'de transfer zirvesi! Kazımcan Karataş...

Takvim'in haberine göre; yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ: İzmir'de transfer zirvesi! Kazımcan Karataş...

Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı.

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