Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

"GOL KRALI OLMAK ÖNEMLİ" Serkan Ağabey öyle deyince hoşuma gitti ve sonra Kasımpaşa tercihi basit oldu. Sonra takım ve camia olarak her şeyi gerçekleştirdik. Gol kralı olmak isterim, Serkan Ağabey için, ailem için, bütün Kasımpaşa için. Gol kralı olmak benim için çok önemli.

"MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEK..." Milli Takım'a seçilmek çok farklı bir duygu, inanamadım. Yeni Malatyaspor maçından sonra Riva'ya gittim, biraz kendime geldim. Çok farklı bir şey. O kadar yetenekli yıldızlarla birlikte oynadım. Hakan Ağabey, Burak Ağabeyimiz, çok kaliteli isimler var orada. Gerçekten inanamıyorum. Bütün futbolcuların hayali milli takım forması giymek. Formayı giyemedim ama yavaş yavaş yaklaşıyorum. Çalışmaya devam etmeliyim. Portekiz maçında kadroda yer alamadım maalesef ama taraftar gibi çok destek olduk. İtalya maçında oyuna girmek isterdim ama maalesef olmadı, sağlık olsun. Çalışmaya devam ediyorum, 6. ayda bir kamp var, neden olmasın?