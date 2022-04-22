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Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla attığı gollerin ardından adından söz ettiren Umut Bozok; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Genç futbolcudan transferine dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 10:01
Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

Kasımpaşa'nın genç forveti Umut Bozok, sergilediği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

Bu sezon attığı 15 golle gol krallığının en büyük adaylarından olan Umut, beIN Sports'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

"BURAYA GELİRSEN EN AZ 15 GOL ATARSIN DEDİ"

Buraya gelirken, Türkiye benim, hedefim ve önceliğim değildi. Türkiye'den teklif geldi 2-3 tane. Kasımpaşa onlardan biriydi. Babam ve menajerim ile tesise geldik. Serkan (Reçber) ile konuştuk. Bana hedeflerimi sordu ve ben 8-9 gol atmak olduğunu söyledim. Sözümü kesti benim. Buraya gelirsen en az 15 gol atarsın, gol kralı da bitirebilirsin ve Milli Takım'a da gidebilirsin dedi. Çok enteresan, ondan dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine ve başkanımıza.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

"GOL KRALI OLMAK ÖNEMLİ"

Serkan Ağabey öyle deyince hoşuma gitti ve sonra Kasımpaşa tercihi basit oldu. Sonra takım ve camia olarak her şeyi gerçekleştirdik. Gol kralı olmak isterim, Serkan Ağabey için, ailem için, bütün Kasımpaşa için. Gol kralı olmak benim için çok önemli.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

"MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMEK..."

Milli Takım'a seçilmek çok farklı bir duygu, inanamadım. Yeni Malatyaspor maçından sonra Riva'ya gittim, biraz kendime geldim. Çok farklı bir şey. O kadar yetenekli yıldızlarla birlikte oynadım. Hakan Ağabey, Burak Ağabeyimiz, çok kaliteli isimler var orada. Gerçekten inanamıyorum. Bütün futbolcuların hayali milli takım forması giymek. Formayı giyemedim ama yavaş yavaş yaklaşıyorum. Çalışmaya devam etmeliyim. Portekiz maçında kadroda yer alamadım maalesef ama taraftar gibi çok destek olduk. İtalya maçında oyuna girmek isterdim ama maalesef olmadı, sağlık olsun. Çalışmaya devam ediyorum, 6. ayda bir kamp var, neden olmasın?

Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

"TEKLİF OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Serkan Ağabey ile bayağı konuştuk. Kasımpaşa'nın opsiyonu var. Alacaklar ve bonservis ödeyecekler. Kendimi Kasımpaşalı oyuncu olarak görüyorum. Konuşacağız, teklif olduğunu biliyoruz, duyuyoruz hep beraber. Ama benim için en önemlisi sahada. Son 5 tane maç kaldı. İyi bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz. Sonra en doğrusuna hep beraber; ailece, menajer, Serkan Ağabey, başkanımız bakarız. Ama şimdilik düşünmüyorum. Sezonu kazasız belasız bitirmek istiyorum. Sonra bakarız.

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