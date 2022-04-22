Son dakika spor haberleri: Süper Lig devlerinin gözdesi Umut Bozok'tan transfer açıklaması!

Kasımpaşa'nın genç forveti Umut Bozok, sergilediği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.
Bu sezon attığı 15 golle gol krallığının en büyük adaylarından olan Umut, beIN Sports'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"BURAYA GELİRSEN EN AZ 15 GOL ATARSIN DEDİ"
Buraya gelirken, Türkiye benim, hedefim ve önceliğim değildi. Türkiye'den teklif geldi 2-3 tane. Kasımpaşa onlardan biriydi. Babam ve menajerim ile tesise geldik. Serkan (Reçber) ile konuştuk. Bana hedeflerimi sordu ve ben 8-9 gol atmak olduğunu söyledim. Sözümü kesti benim. Buraya gelirsen en az 15 gol atarsın, gol kralı da bitirebilirsin ve Milli Takım'a da gidebilirsin dedi. Çok enteresan, ondan dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine ve başkanımıza.