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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırdı

Son dakika Galatasaray haberleri... 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 12:09
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırdı

Son dakika haberine göre 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'da seçime getirilen tedbir kararına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim, 30 Nisan'da gerçekleşecek.

TEDBİR KARARI SONRASI GALATASARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Kulübü, 30 Nisan'daki seçime getirilen tedbir kararı sonrası açıklama yayınlamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

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