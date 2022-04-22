Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Galatasaray'ın geçtiğimiz ara transfer sezonunda bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Galatasaray, Mohamed'in bonservisinin 4 milyon dolar karşılığında alındığını resmen duyurmuştu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz ara transfer sezonunda bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Galatasaray, Mohamed'in bonservisinin 4 milyon dolar karşılığında alındığını resmen duyurmuştu.
Sarı kırmızılıların bu duyurusuyla beraber, ödeme tarihi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Mısır'lı gazeteci Mohamed Shabana Box to Box programında, Galatasaray'ın 'Temmuz ayında ödemeyi planladığı 4 milyon dolar' için, tarihin ertelenebileceğini aktardı.
ZAMALEK'İ BÜYÜK BİR KRİZ BEKLİYOR
Galatasaray'ın, Temmuz ayında 4 milyon doları ödemesinin zorunlu olmadığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, bu rakamın ödemesini ileri bir tarihe atabileceği, inisiyatifin Galatasaray'da olduğu ifade edildi.
Öte yandan Zamalek'in, Sporting Lizbon ve Maritimo kulüplerine olan ödemelerinin, Galatasaray'dan temin edilecek paraya bağlı olduğu ve sarı kırmızılıların 4 milyon doların ödemesini ileri bir tarihe atması durumunda, Mısır temsilcisinin ekonomik olarak büyük sıkıntıya gireceği bilgisine yer verildi.
Mostafa Mohamed, bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 5 asist üretmişti.