Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Mısır'lı golcü Mostafa Mohamed'i 4 milyon dolar karşılığında kadrosuna katarken, Temmuz'da ödemenin yapılacağı ifade edilmişti. Mısır'lı gazeteci Mohamed Shabana, konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Buna göre Galatasaray'ın, Mostafa Mohamed transferi konusunda ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı ve sarı kırmızılıların, 4 milyon doları Temmuz ayında ödememesi halinde Zamalek'in bir mali krize girebileceği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 11:46
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Galatasaray'ın geçtiğimiz ara transfer sezonunda bonservisini aldığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Bilindiği üzere Galatasaray, Mohamed'in bonservisinin 4 milyon dolar karşılığında alındığını resmen duyurmuştu.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Sarı kırmızılıların bu duyurusuyla beraber, ödeme tarihi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Mısır'lı gazeteci Mohamed Shabana Box to Box programında, Galatasaray'ın 'Temmuz ayında ödemeyi planladığı 4 milyon dolar' için, tarihin ertelenebileceğini aktardı.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

ZAMALEK'İ BÜYÜK BİR KRİZ BEKLİYOR
Galatasaray'ın, Temmuz ayında 4 milyon doları ödemesinin zorunlu olmadığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, bu rakamın ödemesini ileri bir tarihe atabileceği, inisiyatifin Galatasaray'da olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Öte yandan Zamalek'in, Sporting Lizbon ve Maritimo kulüplerine olan ödemelerinin, Galatasaray'dan temin edilecek paraya bağlı olduğu ve sarı kırmızılıların 4 milyon doların ödemesini ileri bir tarihe atması durumunda, Mısır temsilcisinin ekonomik olarak büyük sıkıntıya gireceği bilgisine yer verildi.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Mostafa Mohamed, bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 7 gol 5 asist üretmişti.

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