Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için ödeme zorunluluğu olmadığı ortaya çıktı! Mısır'lı gazeteci açıkladı

Öte yandan Zamalek'in, Sporting Lizbon ve Maritimo kulüplerine olan ödemelerinin, Galatasaray'dan temin edilecek paraya bağlı olduğu ve sarı kırmızılıların 4 milyon doların ödemesini ileri bir tarihe atması durumunda, Mısır temsilcisinin ekonomik olarak büyük sıkıntıya gireceği bilgisine yer verildi.