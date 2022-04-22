Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanacak.
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanacak.
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan isimlerden biri Arturo Vidal'di...
Cimbom, Şilili futbolcu için devreye girmiş fakat transferde mutlu sona ulaşamamıştı.
Brezilya basınında çıkan haberde Arturo Vidal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde Vidal'in Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen 2 yıllık teklifi reddettiği iddia edildi.
Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Flamengo'ya transfer olacağı da vurgulandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Şilili futbolcu 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.