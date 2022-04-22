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Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi

Galatasaray'da 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Seçim karmaşası öncesi tranfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isimlerden biri de Arturo Vidal olmuştu. Brezilya basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir haber yayınladı. İşte son gelişmeler ve Vidal'in yeni adresi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 18:52
Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi

Brezilya basınında çıkan haberde Arturo Vidal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi

Haberde Vidal'in Beşiktaş ve Galatasaray'dan gelen 2 yıllık teklifi reddettiği iddia edildi.

Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Vidal'in yeni adresi

Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Flamengo'ya transfer olacağı da vurgulandı.

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