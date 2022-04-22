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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Eşref Hamamcıoğlu'na: Kimse beni tehdit edemez!

Galatasaray'da önceki seçimde rakip olan ve Elmas'ın kazandığı seçimin ardından Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas el ele dostluk fotoğrafı vermişti. Gelinen süreçte yeni bir seçime gidilmesi beklenen Cimbom'da ikili arasındaki dostluk ilişkisi yerini soğuk rüzgarlara bıraktı. Eşref Hamamcıoğlu'nun "Gerekirse imza toplayacağız" sözlerinin ardından sinirlenen Elmas, "Kimse beni tehdit edemez" dedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan Eşref Hamamcıoğlu'na: Kimse beni tehdit edemez!

Son seçimde birbirine rakip olan Elmas ve Hamamcıoğlu, kongre sonrasında dostluk fotoğrafı vermişti. Genel Kurul kararına ihtiyati tedbir kararı çıkmasının ardından G.Saray'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün yapılan toplantıdaki konular gerilimi daha da tırmandırdı. Başkan Burak Elmas, kulüpte gerçekleştirilen toplantıya katılmazken, davanın tarafı olan Divan Kurulu adına başkan Aykutalp Derkan, avukatlar ve Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk hazır bulundu. Adaylardan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'a müdahale ediliyor. Biz Galatasaray genel kurulu üyeleri olarak masaya yumruk bekliyoruz. Seçim için irade koysun Başkan Burak Elmas. Camia son derece rahatsız, Gerekirse imza toplayacağız" ifadelerini kullandı.

"HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYACAĞIM"

Sabah'ın haberine göre; toplantıda yer alanlardan "Başkanı hedef almayın" itirazları yükselirken, başkan Elmas'a da olay hemen anlatıldı. Bunun üzerine Elmas online olarak toplantıya dahil olup, "İmza toplarız diyormuşsunuz, beni başkaları ile karıştırmayın, ben bunlara müsaade etmem. Hukuk dışına çıkılmasın diye sizi bütün meselelere ortak ettim. Herkes yerini bilsin, kimse beni tehdit edemez" sözleri ile Hamamcıoğlu'na sert çıktı. Bu düello toplantıda soğuk rüzgârlar estirirken ardından yol haritası üzerinde duruldu.

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