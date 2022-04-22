Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Takvim'in haberine göre Torrent, Altay deplasmanında da taraftarları çıldırtacak. Çünkü tecrübeli hoca İzmir'e U19 takımından kimseyi götürmeyi düşünmüyor.

Torrent'in ayrıca sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Babel, Gomis ve Pulgar gibi isimlere de Altay önünde yine forma vereceği öğrenildi.