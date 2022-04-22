Haberler Galatasaray Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmesine karşın, taraftarlar genç oyuncularına sahada olmaması nedeniyle İspanyol hocaya bir hayli kızgındı. Altay maçında Galatasaray'ın altyapısından bazı isimlerin sahada olması beklenirken, kötü bir haber daha geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 16:59
Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Galatasaray pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cimbom son olarak evinde Yeni Malatya'yı 2-0 yenmesine rağmen teknik direktör Domenec Torrent eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

İspanyol hoca Galatasaray'ın ligde hedefi kalmaması ve Malatya'nın küme düşmesine rağmen U19 takımından hiçbir isme şans vermediği için adeta yerden yere vurulmuştu.

Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Torrent maç sonunda yaptığı açıklamada kalan tüm karşılaşmaları kazanmak istediğini ve buna yönelik kadro kurduğunu söylemişti.

Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Takvim'in haberine göre Torrent, Altay deplasmanında da taraftarları çıldırtacak. Çünkü tecrübeli hoca İzmir'e U19 takımından kimseyi götürmeyi düşünmüyor.

Domenec Torrent'in kararı taraftarı çılgına çevirecek! Altay - Galatasaray maçında...

Torrent'in ayrıca sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Babel, Gomis ve Pulgar gibi isimlere de Altay önünde yine forma vereceği öğrenildi.

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