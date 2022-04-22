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Antalyaspor ile Metin Öztürk arasında sinirler gerildi! Şahin Kapışması

Antalya Başkanı Aziz Çetin, G.Saray başkan adayı Öztürk’ün Nuri Şahin’i istemesine ‘Şımarık kız çocuğu’ benzetmesi yaptı. Sonrasında sert açıklamalar havada uçuştu Metin Öztürk’ün Nuri Şahin’i Galatasaray’da görmek istediğini söylemesiyle başlayan tartışma dün alev aldı. Karşılıklı sert açıklamalar sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Antalyaspor ile Metin Öztürk arasında sinirler gerildi! Şahin Kapışması

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile Galatasaray Başkanı Adayı Metin Öztürk arasında sosyal medyada karşı karşıya geldi. Öztürk'ün, Nuri Şahin'i kendi hoca adayları arasında saymasına kızan Çetin, "Sürekli bir şeyler isteyen şımarık kız çocukları vardır. Ama bu kez olmayacak. Nuri Şahin sözleşmeli hocasımızdır" açıklaması yaptı. Bunun üzerine Öztürk, "Şımarık başkanlarla işimiz olmaz" Hele bizim göz bebeğimiz 'kızlarımız' üzerinden cinsiyetçi açıklama yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray" mesajını paylaştıİspanyol hoca, gösterdikleri performansla dikkat çeken Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk dışında diğer kiralık oyuncuları değerlendirmeyi düşünmediğini söyledi.

HAD BİLDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Bunun üzerine Antalyaspor Kulübü bu kez yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Katılıyoruz. Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz. O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. "İstediğimizi alırız" ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz" sözleri yer aldı.

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