Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

Trabzonspor maçını kazanarak mağlubiyeti unutturmak istediklerini vurgulayan Yunus , "Takım olarak iyi gidiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa . Son 3 maçta iyi gidiyorduk, Kasımpaşa maçında istediğimiz sonucu alamadık ama lig çok zor artık. Son 5 maçımıza en iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz."

Trabzonspor şu an şampiyonluğu bekliyor. Biz çok iyi hazırlanıyoruz. İlk maç hak etmediğimiz bir skor almıştık. İyi oynamıştık ve sonuca yansıtamamıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı da taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.