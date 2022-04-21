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Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Yeni sezonda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek olan 21 yaşındaki futbolcu açıklamalarda bulundu. Adana Demispor'un sistemine uyum sağladığını ifade eden genç oyuncu, Galatasaray'da görev alacak hocanın oyun sisteminin önemli olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:12
Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

Adana Demirspor'da Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'un Trabzonspor karşılaşması ve Galatasaray'daki geleceğine dair flaş ifadeler kullandı.

Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

Trabzonspor maçını kazanarak mağlubiyeti unutturmak istediklerini vurgulayan Yunus, "Takım olarak iyi gidiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa. Son 3 maçta iyi gidiyorduk, Kasımpaşa maçında istediğimiz sonucu alamadık ama lig çok zor artık. Son 5 maçımıza en iyi şekilde çıkıp kazanmak istiyoruz."

Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

Trabzonspor şu an şampiyonluğu bekliyor. Biz çok iyi hazırlanıyoruz. İlk maç hak etmediğimiz bir skor almıştık. İyi oynamıştık ve sonuca yansıtamamıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu maçı da taraftarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

Yunus, Galatasaray ile sözleşmesinin sürdüğünü anımsatarak, "Galatasaray'da sözleşmem devam ediyor. Şu an onu düşünmüyorum, tek hedefim Adana Demirspor'u Avrupa'ya götürmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon bittiğinde neler olacak göreceğiz."

Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

"Her takımın oyun sistemi farklı oluyor. Ben Adana Demirspor'un oyun sistemine tam uydum diyebilirim."

Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması! "Geri döndüğümde..."

"Tabii ki Galatasaray'a gittiğimde nasıl olacak? Orada teknik direktör nasıl oynatıyor? Bunlar tabii ki önemli." şeklinde konuştu."

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