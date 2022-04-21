Öztürk emin: İstifa edecek!

Başkan adayı Metin Öztürk, Nihat Kırmızı'nın aksine tedbir kararının kalkmaması halinde Burak Elmas'ın istifa edeceğini açıkladı. 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (1905 AGS) düzenlediği iftarda konuşan Metin Öztürk, "Büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Eğer 22 Nisan için tedbir kararı kalkmazsa, kulüp 14 Mayıs için bir seçim kararı açıklanacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruşu gösterdiği için Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Yarışa kendisi katılamayacağı halde bunun gerçekleşmesi için gereğini yapıyor" ifadesini kullandı.