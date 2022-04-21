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Galatasaray'ın gündemindeki son isim belli oldu! Leonardo Jardim...

Gelecek sezon için belirsizliklerin devam ettiği Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışmanı Luis Campos'la bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmenin ana gündeminin sarı-kırmızılı ekipte önümüzdeki dönemde hangi teknik direktörle yola devam edileceği konusu varken ortaya atılan isim ise Leonardo Jardim oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'ın gündemindeki son isim belli oldu! Leonardo Jardim...

Yaşanan sıcak seçim gündemine rağmen Galatasaray'da mevcut yönetimin yeni sezon için çalışmaları sürüyor. Başkan Burak Elmas'ın dün sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışmanı Luis Campos'la bir araya geldiği öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre yapılan kritik zirvenin ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğu belirlendi.

Galatasaray'ın gündemindeki son isim belli oldu! Leonardo Jardim...

GÖRÜŞÜ HEP OLUMSUZDU
Göreve geldiği günden bu yana Domenec Torrent'e olumsuz bakan Luis Campos'un İspanyol hoca için, "Çok iyi bir yardımcı olabilir ancak Galatasaray'ın 1. adamı olamaz" ifadesini kullandığı ifade edildi. Campos'un ayrıca yeni sezon için teknik direktör adayı olarak eski çalışma arkadaşı Leonardo Jardim'in ismini de resmen masaya getirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın gündemindeki son isim belli oldu! Leonardo Jardim...

Son olarak Suudi kulübü Al Hilal'de görev yapan Portekizli hoca 14 Şubat tarihinden bu yana boşta. Luis Campos'un Monaco'da sportif direktörlük yaptığı dönemde takımın başında olan ve çok önemli başarılara imza atan 47 yaşındaki Jardim'e Başkan Burak Elmas'ın da sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın gündemindeki son isim belli oldu! Leonardo Jardim...

CAMPOS FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Seçim gündemine aldırmadan yeni sezonu planlayan Elmas'ın önümüzdeki günlerde başarılı teknik adama teklif yapabileceği ifade ediliyor. Daha önce Sporting Lizbon, Braga, Beira Mar ve Chaves'te de çalışan Leonardo Jardim'in Luis Campos faktörüyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceği gelen bilgiler arasında

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