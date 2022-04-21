Galatasaray'ın gündemindeki son isim belli oldu! Leonardo Jardim...

Yaşanan sıcak seçim gündemine rağmen Galatasaray'da mevcut yönetimin yeni sezon için çalışmaları sürüyor. Başkan Burak Elmas'ın dün sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışmanı Luis Campos'la bir araya geldiği öğrenildi. Takvim'in derlediği habere göre yapılan kritik zirvenin ana gündem maddesinin teknik direktör konusu olduğu belirlendi.





GÖRÜŞÜ HEP OLUMSUZDU

Göreve geldiği günden bu yana Domenec Torrent'e olumsuz bakan Luis Campos'un İspanyol hoca için, "Çok iyi bir yardımcı olabilir ancak Galatasaray'ın 1. adamı olamaz" ifadesini kullandığı ifade edildi. Campos'un ayrıca yeni sezon için teknik direktör adayı olarak eski çalışma arkadaşı Leonardo Jardim'in ismini de resmen masaya getirdiği öğrenildi.