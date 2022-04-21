Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü'ne" layık görülen Fenerbahçe Kulübü için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törenle göndere çekilen Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca Sarı-lacivertlilerin tesislerinde dalgalanacak. Ayrıca Fair Play Şeref Bayrağı Diploması da Fenerbahçe'nin müzesindeki yerini aldı.

Törende açıklama yapan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe, bir spor kulübünden de öte. 28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyon olan futbol takımı Fenerbahçe, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. 9 branşta faaliyet göstermekteyiz. 16 bin 615 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolunda yürüdüğü önemlidir. Son 6 olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bunun 90'ı Fenerbahçe sporcusu. Bana göre çok az. Ülkemiz için de çok az. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz. 45 madalya almışız. Bunun 5'ini ülkemize Fenerbahçeli sporcular kazandırdı. Genç bir ülkemiz var. Tesisleştik ama sporcu başarılarının çıkması için insanımıza yatırım yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN GÖNDERME

Ali Koç'un bu paylaşımı sonrası Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye gönderme geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz." ifadesi kullanılırken, UEFA Kupası, Süper Kupa ve 4 yıldızlı koregorafinin yer aldığı görsellere de yer verildi.

İşte o paylaşım: