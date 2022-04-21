GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Bu sezon yalnızca 1 asistlik bir performans sergileyen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

289 DAKİKANIN BEDELİ AĞIR OLDU Star Gazetesi'nin haberine göre; sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ise ağır oldu.