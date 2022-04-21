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GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

Uzun yılların ardından yeniden Galatasaray'a dönerek yeni bir meydan okumaya koyulan Arda Turan, bu sezon zor bir süreçten geçen sarı-kırmızılı ekipte en çok eleştirilen isimler arasında yer aldı. Deneyimli futbolcu özellikle son haftalardaki görüntüsü ile tepki toplarken kilosu ve özensiz görüntüsü taraftarlardan sosyal medya lincine maruz kalmasına neden oldu. Bu sezon bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun Galatasaray'dan aldığı ücret de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:42
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan konuşulmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu sezon sakatlıklardan ötürü formasından uzun süre ayrı kalan Arda, Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyuna dahil oldu. Torrent'in son dakikalarda şans verdiği Arda Turan, sarı lacivertliler karşısında etkili olamazken görüntüsü dikkat çekiciydi. Sosyal medyada Arda'nın oyuna alınmasını eleştiren sarı kırmızılı taraftarlar, 35 yaşındaki oyuncunun aldığı kilolara ve beyazlayan sakallarına dikkat çekti. Yıldız oyuncunun eski formunun çok uzağında kaldığı yorumları yapılırken kilo aldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

ARDA TURAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Arda Turan, 2020'nin yazında geri döndüğü Galatasaray'da bir türlü isteneni veremedi. Sezon başından bu yana sergilediği başarısız performans ile tepki çeken tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlığı yüzünden tam 35 maçı kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon yalnızca 1 asistlik bir performans sergileyen Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

289 DAKİKANIN BEDELİ AĞIR OLDU

Star Gazetesi'nin haberine göre; sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan ve yalnızca 289 dakika süre alan Arda Turan'ın Galatasaray'a faturası ise ağır oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'ın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...

8 MİLYON TL

Galatasaray'da bu sezon sakatlığı yüzünden 35 maçı kaçıran Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla aldığı kısa sürede de beklentilerin altında kaldı. Başarısız performansı ile sık sık tartışma konusu olan Arda Turan'ın Galatasaray'a maliyeti ise yıllık 8 milyon TL oldu.

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