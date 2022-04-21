GALATASARAY HABERLERİ - Lyon Kerem için 10 milyon euroyu gözden çıkardı!

Galatasaray'da yeni yönetimin belirlenmesini bekleyen Lyon teklif yapmak için gün sayıyor. Bu sezon Cimbom'un yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestiren Fransız ekibi milli futbolcu için 10 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Maddi açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren sarı-kırmızılı ekibin de teklife sıcak baktığı ancak biraz daha arttırmayı hedeflediği öğrenildi. (GS spor haberi...)
Galatasaray'da yeni yönetimin belirlenmesini bekleyen Fransızlar, sarı-kırmızılı takıma ilk tekliflerini iletecek. Lyon'un, bu sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray, borçlar yüzünden Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verecek. Ancak milli yıldızın 15 milyon euro'dan aşağıya bırakılması beklenmiyor.