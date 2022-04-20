Ömer Bayram: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum

Türkiye, Hollanda 'dan daha fazla para kazanabileceğiniz yer olarak bilinir. Bunun nedeni, brüt maaşınızın burada net olarak ödenmesidir. Elbette bu da transferimde rol oynadı çünkü ben çok zengin bir aileden gelmiyorum. Bu transferle birlikte ben de ailemi bir an önce iyi duruma getirmek istedim.

- 4 sezon Kayserispor'da oynadın ve ardından Akhisar Belediyespor'a transfer oldun. Orada iki sezon oynadın ve Galatasaray'a üst düzey bir transfer yaptın. Bunu nasıl başardın?

Akhisar'da kupalar kazandım ve milli takıma seçildim. Galatasaray ile daha önce de görüşmüştük ve kısmen sakindim. Galatasaray hayalimdeki kulüp olduğu için bu çok önemliydi. Anlaşma kesinleştiğinde bile Galatasaray'a transfer olduğuma inanamadım. Çocukluktan beri taraftarıydım, tüm formaları bende vardı! Bu bir rüyanın gerçekleşmesiydi.