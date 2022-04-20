Ömer Bayram: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ömer Bayram, Hollanda basınına özel açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan öne çıkanlar...
- Eredivisie'de sadece 40 maç oynadıktan sonra Kayserispor'a transfer oldunuz. O zamanlar Hollanda'da zirvede oynama hevesiniz yok muydu?"
Türk olduğum için Türkiye'den zaten düzenli bir ilgi vardı. NAC ile sözleşme konusunda anlaşamamıştık, bundan dolayı Kayserispor'dan gelen teklifi kabul etmeye karar verdim. Ailemin de Kayserili olması seçimimi benim için daha da kolaylaştırdı. En büyük hayalim Galatasaray'da oynamaktı ve bu transferle hedefime bir adım daha yaklaşmıştım.
- Türkiye ile Hollanda arasındaki en büyük farklar nelerdi?
"En büyük fark, fiziksel durum ve adapte olmaktı. Hollanda'da güzel futbol oynamaya alışkınız ama burada çok zor. Ayrıca Hollanda'da her deplasman maçında otobüsle gitmeye alıştım, burada Türkiye'de her deplasman maçında uçağa biniyoruz. Bunun ekstra güzel yanı da var çünkü Türkiye güzel manzaralara sahip harika bir ülke."