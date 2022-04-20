MKE Ankaragücü'den Altınordu maçının ardından hakeme tepki!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü, Altınordu maçının ardından hakemlere tepki gösterdi.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, hakem hatalarının tesadüf olmadığına emin oldukları belirtirken, yetkilileri Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere göreve davet ettikleri dile getirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının artık 'TESADÜF' olmadığından eminiz. Bu hataların ardında KASIT olmadığına artık inanmamız, Altınordu müsabakasındaki hakem(!) yönetimi ile mümkün değildir. Şampiyonluk yolunda en kritik müsabakaların oynandığı dönem içerisinde, bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu, aleyhimize gerçekleşen hakem hataları, ŞİDDETİNİ arttırarak devam etmektedir. Sistematik olarak kulübümüzün puan kayıpları yaşamasına neden olan tüm kararları, kamuoyunun takdirine bırakıyor; tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. Ankaragücü herkese ve her şeye rağmen Şampiyon olacaktır."