Hamamcıoğlu: Kabul edilemez

Hamamcıoğlu, "Galatasaray üzerine oyunlar oynanıyor. Ben yıllarını Galatasaray'a vermiş, 40 yıldır bu işin içinde olan birisi olarak çok endişeliyim. Ama Galatasaray camiası sağduyusuyla buna prim vermeyecektir. Sonuç olarak Genel Kurul yapıldı ve birtakım kararlar alındı" dedi. Ayrıca, "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele edeceğim" diye konuştu.