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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Vecino elden kaçıyor

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak olmasından dolayı transferler de askıya alındı. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan futbolculardan kötü haber gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak gündeminde olan Vecino için Lazio'nun devreye girdiği öne sürdüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Vecino elden kaçıyor

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sportif direktör Pasquale Sensibile ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos yönetiminde başlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Vecino elden kaçıyor

Ancak kulüpte yaşanan büyük belirsizlik bu çalışmaları da çok olumsuz bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın temas kurduğu isimlerden biri olan Matias Vecino'nun elden kaçmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.


GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Vecino elden kaçıyor

Sezon sonunda Inter'le sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı orta alan oyuncusunun Lazio ile büyük oranda anlaştığı öne sürülüyor. İtalyan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğunu ifade etti

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