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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok Aslan'ı bekliyor

GS spor haberi... Bu sezon başarılı bir performans göstererek dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok kendisini aşan ve gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Bozok, gözünü Galatasaray'daki başkanlık seçimine çevirdi. Daha önce Galatasaray'a gelmeyi kabul eden yıldız için hem Eşref Hamamcıoğlu'nun sportif direktörü Cenk Ergün, hem de Metin Öztürk'ün Florya lideri Levent Nazifoğlu futbolcunun menajeirne mesaj yollayarak beklemesini istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 00:25
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