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Zeki çocuklar benı anladı!

İspanyol teknik direktör, “İlk yarı hayal kırıklığıydı. Ama zeki oyuncular oldukları için devrede söylediklerimi anladılar” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
Zeki çocuklar benı anladı!

Galatasaray Teknik Direktörü hocası Domenec Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "İlk yarı hayal kırıklığı. Oyuncularıma ilk kez 'Hayal kırıklığı yaşıyorum' dedim. Bu kabul edilebilir değil. İki aydır çalıştık ama sahada ilk yarı bunlar yoktu. Zeki oyuncular oldukları için devrede söylediklerimi anladılar. İkinci yarı oynadığımız şekilde oynadık" ifadelerini kullandı.

VEGAS'TA OLAN VEGAS'TA KALIR!

Torrent, Kerem Aktürkoğlu ile saha kenarında yaşadığı diyalogla ilgili konuştu. İspanyol hoca, Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıktığı sırada kısa bir tartışma yaşadıklarının sorulması üzerine "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor.. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim." açıklamasını yaptı.

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