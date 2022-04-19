Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Yalçın'la yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında aktaran Sarıdağ, "Her şey mümkün. 'Bana teklif gelirse neden olmasın' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam. Dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan, Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gelmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler" ifadelerini kullandı.