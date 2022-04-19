Haberler Galatasaray Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Galatasaray'da yeni sezon için Domenec Torrent ile yola devam edilmemesi beklenirken gelecek hoca da merak konusu oldu. Gündeme Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın gelirken, deneyimli teknik direktörün Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Beşiktaş'ın eski hocası, "G.Saray'dan teklif gelirse neden olmasın" dedi. Bu ifadeler sonrası Aslan'da gözler başkan adaylarına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray'la anılıyordu. A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, tecrübeli hocanın sarıkırmızılı ekibe sıcak baktığını iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Yalçın'la yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında aktaran Sarıdağ, "Her şey mümkün. 'Bana teklif gelirse neden olmasın' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam. Dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan, Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gelmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Bu açıklamalar sonrası ise gözler başkan adaylarına çevrildi. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, seçimden sonra Domenec Torrent'le çalışmayı düşünmediklerini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

3 KUPA KAZANDI

Kariyerinde '4 büyük' takımda da oynayan Sergen Yalçın, Galatasaray'da 48 maçta 15 gol ve 17 asistlik performans ortaya koydu. Ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

ARALIK'TA KARTAL'A VEDA ETMİŞTİ

Beşiktaş'ta 2 kupa kazanan Sergen Yalçın, Aralık 2021'de görevinden ayrılmıştı.

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