Sergen Yalçın'dan Cimbom'a yeşil ışık

Beşiktaş'ın eski hocası, "G.Saray'dan teklif gelirse neden olmasın" dedi. Bu ifadeler sonrası Aslan'da gözler başkan adaylarına çevrildi.
Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray'la anılıyordu. A Spor'da konuşan Serdar Sarıdağ, tecrübeli hocanın sarıkırmızılı ekibe sıcak baktığını iddia etti.
Yalçın'la yaptığı telefon görüşmesini canlı yayında aktaran Sarıdağ, "Her şey mümkün. 'Bana teklif gelirse neden olmasın' dedi. Galatasaray ile anlaşırsa şaşırmam. Dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan, Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gelmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler" ifadelerini kullandı.