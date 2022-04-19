Usta yazarlardan Domenec Torrent'e sert sözler!

Korkma Torrent! | REHA KAPSAL Düşme düşmesi kesinleşmiş Malatyaspor'a karşı Galatasaray'dan beklenen, farklı galip gelmesi ve oyunu domine etmesiydi.

En önemlisiyse saha içi dizilişinin doğru olmasıydı. Çıkan 11'de Berkan, Taylan ve Pulgar birbirine benzeyen profiller. Bir de Malatyaspor topu G.Saray'a bırakınca çetrefilli ve içinden çıkılamaz bir oyun ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yine set hücumu geliştiremedi.

Yerleşik, organize olmuş bir savunmaya hücum etmek farklıdır ve onun da parametreleri vardır. Bunu doğru yapamadığı gibi Halil'e de top getiremediler.

Gereken 8 numara desteği Berkan ve Taylan'dan gelmeyince Galatasaray Babel ve Kerem ile bireysel çözüm aradı. Nitekim ilk yarıda yalnızca bir tane gol pozisyonu üretebildiler.

İkinci yarıya iyi başlayan, domine eden, baskı sonrası kaptığı toplarla direkt rakip kaleye giden sarı-kırmızılılar iki gol buldu, iki de net fırsat kaçırdı.

Oyun Galatasaray'ın elinde ve takım ritim yakalamışken 67. dakikada anlamsız bir Gomis-Cicaldau değişikliği oldu. Halil'in Gomis ile yer değiştirmesi enteresan... Eğer Gomis hamlesi olacaksa Halil ile birlikte çift santrforlu düzene dönülmesi gerekirdi.

Torent korkmamalı... Genç oyuncuların böylesine maçlarda değerlendirilmesi gerekir. Hafta içi U19'dan alınan ve Dinamo Kiev'e karşı oynatılan bazı oyuncuların 11'e alınıp, bazıları da hamle oyuncusu olarak düşünülebilirdi.

Çalıştırdığı takım Galatasaray... En kötü zamanda bile tribünlerin dolu olduğu, ciddi atmosfer yaratan, takımını yalnız bırakmayan tribüne gelmiş insanlara karşı sorumluluğu olmalı hocanın.

Taraftarın kulübe duyduğu saygı ve sevgiyi bir teknik adamın da oynatacağı oyun ve hücum çeşitliliğiyle taraftara göstermesi en önemlisi... Taraftar bunun için tribüne gelir. Ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsen, her şartta top ayağındayken Galatasaray'ın daha agresif olmasını ister takımından.

Hep bir garanticilik, hep mevkisel oyuncu değişiklikleri, hiç fark yaratmayan kurgular. Bir teknik adamın bunları iyi irdelemesi gerekir. Rakibin önlem alamadığı, düşünemediği kurguları oynatması gerekir takımına.

Zaten Torrent geldiğinden bu yana geçen 3-4 ayda bu farkı yaratamadığı ve cesur olamadığı için sarı-kırmızılı takımda ne bir değişim yaşandı, ne de takım bir gelişim gösterebildi.