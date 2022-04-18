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Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan Halil, "Buradaki geleceğimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Kötü bir sezon geçirdik. Şu anda kalan maçları kazanmayı düşünüyoruz. Bütün konsantrasyonum o yönde." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:13
Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaraylı Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

Halil Dervşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

İlk yarı çok basit top kaybettik bu yüzden çok kontra atak yedik. Fakat ikinci yarı bunu değiştirdik. Topları daha iyi kullandık. Daha çok pozisyona girdik. Birkaç tane daha pozisyonu gole çevirseydik sonuç çok daha farklı olurdu.

Buradaki geleceğimle ilgili şu an bir düşüncem yok. Kötü bir sezon geçirdik. Şu anda kalan maçları kazanmayı düşünüyoruz. Bütün konsantrasyonum o yönde.

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