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Galatasaraylı Erick Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Şilili yıldız Erick Pulgar'a dair sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre bonservisi Fiorentina'da bulunan Erick Pulgar'a dair İtalyan temsilcisi, sezon sonu için kararını verdi. Peki, Erick Pulgar Galatasaray'da mı kalacak? Fiorentina'ya mı dönecek? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 10:18
Galatasaraylı Erick Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda...

Sarı kırmızılılarda da isteneni veremeyen Erick Pulgar için Fiorentina, kararını verdi ve Şilili futbolcuyu satıp para kazanma yönetimini tercih etti. Pulgar'ın Fiorentina ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaraylı Erick Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda...

Öte yandan Erick Pulgar'ın, sezonun sona ermesiyle beraber Fiorentina'ya geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaraylı Erick Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda...

Erick Pulgar, Galatasaray ile toplamda 5 müsabakada rol oynarken gol veya asist üretememişti.

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