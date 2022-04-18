Galatasaraylı Erick Pulgar için Fiorentina'dan transfer kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda orta saha rotasyonu için Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda orta saha rotasyonu için Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre Erick Pulgar'ın, Fiorentina'daki geleceği belli oldu.
PULGAR SATILACAK
Galatasaray'a geldiği günden bu yana Domenec Torrent tarafından pek forma şansı bulamayan Erick Pulgar, sezon başında da Fiorentina'nın ilk 11'inde yer bulmakta zorlanıyordu.
Sarı kırmızılılarda da isteneni veremeyen Erick Pulgar için Fiorentina, kararını verdi ve Şilili futbolcuyu satıp para kazanma yönetimini tercih etti. Pulgar'ın Fiorentina ile 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
Öte yandan Erick Pulgar'ın, sezonun sona ermesiyle beraber Fiorentina'ya geri dönmesi bekleniyor.
Erick Pulgar, Galatasaray ile toplamda 5 müsabakada rol oynarken gol veya asist üretememişti.