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Galatasaray'da ayrılık! Halil Dervişoğlu yeni adresini duyurdu

Süper Lig'de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre genç golcü, gitmek istediği yeri de açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 11:19
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray'da ayrılık! Halil Dervişoğlu yeni adresini duyurdu

Sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği Halil Dervişoğlu, yine Galatasaray'ı tercih etmiş ve kiralık olarak anlaşma sağlamıştı. Genç golcü, performansıyla beklentileri karşılayamazken sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Dervişoğlu, yakın çevresine La Liga'da oynama isteğini iletti. Bu yüzden İngiltere ve Türkiye defterini kapatacak.

Halil Dervişoğlu ile Celta Vigo, Real Betis ve Valencia'nın ilgilendiği yazılırken, konuşulan bonservis bedelinin ise 3 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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